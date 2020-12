No, no se trata del día de los inocentes. Desde hace un tiempo ya, KFC había comunicado sus intenciones de liberar una consola de videojuegos que se relacionara a la marca y el mercado al que siempre se ha dirigido: el del pollo frito. Sin embargo, es apenas hoy que después de hablar de ellos durante el anuncio del PS5, que la cadena de comida rápida compartió más detalles de la KFConsole, una máquina capaz de reproducir videojuegos y almacenarlos, mientras puede prepararte pollo frito.

Tal y como “Cooler Master” lo reporta en su sitio web, la consola está equipada con un procesador Intel Nuc 9 y una GPU con tecnología Asus intercambiable. Pero eso no es todo, también cuenta con un soporte para 240fps, 4K, ray-tracing y todos los componentes para correr videojuegos en VR con más facilidad que el PS4.

¿Y lo mejor? Cuenta con una parrilla para poder colocar pollo empanizado y freírlo con rapidez. Así que esta es la consola perfecta para los hardcore gamers que se clavan horas en Steam, y sencillamente viven pegados a sus pantallas.

¿Cuánto cuesta? Aún no sabemos. ¿Cuándo sale? Aún no se anuncia, pero créanos cuando les decimos que este bizarro invento de la humanidad, no pasará desapercibido por nuestro sitio y estaremos reportándoles todo al respecto.