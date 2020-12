Para celebrar la temporada navideña como es debido, The White Stripes ha compartido un video de 90 minutos de duración que incluye canciones de su recién estrenado álbum recopilatorio, Greatest Hits; así como pistas acústicas, lados B y la melodía navideña de la banda, “Candy Cane Children”.

El video, dirigido por Noah Sterling, presenta varias animaciones en bucle que van desde una imagen inocua de una familia sentada junto al fuego viendo la televisión con mascotas (y mapaches y un puma dócil), hasta tomas más espeluznantes de demonios que emergen de las paredes y una esbelta figura humana preparando la cena en su cueva con temática navideña. Encajando con la notoria estética codificada por colores de la banda, el video solo presenta negro, blanco y rojo (y gris).

Esta no es la primera vez que el dúo conmemora la temporada navideña; el conjunto lanzó previamente Merry Christmas From the White Stripes, que contó con “Candy Cane Children” junto con una lectura de “The Gift of the Magi” y Meg White cantando una interpretación a capella de “Silent Night”. Coincidiendo con la obsesión de Jack White con el número tres, la banda imprimió 333 copias en vinilo rojo para una edición limitada en 2010.

The White Stripes, quienes se separaron en 2011, cuatro años después del último álbum de la banda, Icky Thump; lanzaron su primer álbum de grandes éxitos el pasado 4 de diciembre, con 26 canciones de los seis álbumes de su discografía junto con varios videos musicales y actuaciones inéditas. La promoción del álbum se llevó a cabo mediante un emocionante crucigrama que revelaba la lista de canciones de la compilación.