Ya nos encontramos en plena temporada navideña, y para celebrar las fechas como se merece, Jonny Greenwood, el reconocido guitarrista de Radiohead, ha escrito una carta de temporada dirigida a la comunidad de fans de la banda.

La carta acompaña a un nuevo sitio web que Radiohead ha creado donde los admiradores pueden crear y enviar a sus seres queridos tarjetas festivas con temática de la banda.

Por lo general, esta carta es un lapso feliz durante un año de gira. O grabando. O algo musical. Pero no hay nada de qué hablar este año, excepto las ausencias. Ha sido un año de música (y amistades) exclusivamente por cables, y espero que no nos acostumbremos demasiado a eso. En este momento, simplemente siento esto: espero que estén todos sanos y salvos y que no estén demasiado asustados ni demasiado aburridos. También espero que de alguna manera podamos ser parte de hacer música para ti pronto, y que el placer de hacer música y escuchar música, ya sea en un concierto, una sala de conciertos, una iglesia o en casa con amigos, no se olvide en este año desolado. Jonny Greenwood vía Reddit.

La nueva serie de tarjetas de felicitación digitales personalizables de Radiohead se han compartido a través de su “biblioteca pública” digital. Los fanáticos pueden personalizar su propia tarjeta para enviarla a sus amigos, con menús desplegables que permiten modificar la tarjeta.

Las opciones de “Texto exterior” incluyen “FA LA LA”, “LA-LA” y más (que corresponden a diferentes ilustraciones con temática de Radiohead), mientras que las opciones de texto interior incluyen “EVERYTHING IS ROSY”, “IN LIEU OF EMPTINESS”, “SUNLIT UPLANDS STILL AWAIT”, entre más selecciones.