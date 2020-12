El icónico líder de The Stooges, Iggy Pop, ha lanzado por sorpresa una nueva canción que hace referencia a la pesadilla en curso provocada por la pandemia del Coronavirus. “Dirty Little Virus” es la respuesta del intérprete de 73 años a los efectos devastadores de Covid-19 y a las restricciones que han acompañado su propagación global.

Una parte de la letra de la canción dice:

Mientras que en otra apunta:

“No puedo divertirme, no puedo tocar a nadie …”

Me movió escribir una letra directa, no algo demasiado emotivo o profundo, más parecido al periodismo ¿OMS? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dejé fuera el ¿Por qué?, pues es demasiado complejo. Pero expuse cómo me siento al respecto. Fue un obstáculo para mí, ha sido lo más importante que está sucediendo en mi vida, y en la de todos los demás, creo, durante casi un año. Si todavía hubiera un “Hombre del2 año, ese sería el virus.

Iggy Pop sobre “Dirty Little Virus” a través de YouTube.