Un nuevo documental que celebra la escena musical de Manchester, Inglaterra titulado Manchester Music Then and Now: Music Worth Fighting For, se estrenará en línea esta noche (18 de diciembre).

Programado para debutar en el sitio de United We Stream a las 14:00 hrs (MEX), el documental también estará disponible para verlo posteriormente en el sitio Visit Manchester.

Con entrevistas e ideas de miembros de Blossoms, Courteeners, New Order, Happy Mondays, Working Men’s Club y Elbow, así como artistas emergentes de Manchester incluyendo a Yemi Bolatiwa, Valve y DJ Olli Ryder (hijo de Shaun Ryder), el documental tiene como objetivo “mostrar la fuerza y ​​la diversidad de la escena musical actual de Greater Manchester“.

Durante la producción, los realizadores también adaptaron su enfoque “para reflexionar sobre lo que está en juego para el sector de la música” como resultado de la actual pandemia del Coronavirus. También se incluyen entrevistas con propietarios de recintos locales y organizadores de festivales, así como con profesionales de la industria, incluidos técnicos, fotógrafos, contratadores de bandas, guías turísticos y promotores.

Manchester Music Then and Now: Music Worth Fighting For está dedicado a la memoria de la fallecida cantante Denise Johnson (conocida por sus aportaciones vocales en Screamadelica de Primal Scream), quien aparece en el documental.

Esta película escucha a muchas de las personas que hacen de la música de Manchester la envidia del mundo. Ha sido un momento increíblemente difícil para las personas que trabajan en el sector y es brillante poder celebrar la fuerza del espíritu y la resistencia que ha sido tan evidente. Con señales de que el fin de la pandemia podría estar a la vista, no seré el único que espera poder volver a ver música brillante en vivo en Manchester. Sacha Lord, asesor de economía nocturna para Greater Manchester.

Si bien la película estará disponible para ver de forma gratuita, Marketing Manchester alienta a los espectadores a enviar donaciones de cualquier monto a las organizaciones benéficas que apoyan a las personas afectadas por la pandemia. Las donaciones se pueden hacer, por ejemplo, a la recaudación de fondos #OneGM o #WeMakeEvents, que apoya a las personas en la industria del entretenimiento.