El tiempo de un músico dentro del estudio es tan disperso como creativo. Mientras que en un momento están dando una y mil vueltas sobre el mismo verso para perfeccionarlo y tener la “toma correcta“, en otro pueden estar sentados a solas dentro del cuarto de grabación mientras todos fuman, y pum! la magia sucede: un cover, una idea, un concepto nace accidentalmente para matar tiempo.

Así es como sucedió en 1998 y 1999 con David Bowie. Mientras trabajaba con Tony Visconti en un álbum tributo a Lennon, Ziggy peloteó varias ideas hasta por fin dar con “Mother“. Sin embargo como es clásico de las disqueras, como no cumplió con “tiempos”, entonces la canción quedó descartada y en realidad, tal y como Pitchfork reporta, el álbum en general.

Luego en el ’99, otro efecto similar ocurrió en el estudio mientras Bowie simplemente supervisaba la mezcla del ‘LiveAndWell.com’, donde en un descanso decidió tomar la guitarra y ponerse creativo con “Tryin’ To Get To Heaven” de Bob Dylan.

Hoy, ambos sencillos podrán ser escuchados en la voz de Bowie gracias a un release oficial en vinilo que se lanzará en honor a lo que hubiera sido el cumpleaños número 74 de David.

Ambos singles estarán disponibles el 08 de enero del 2021, así que si perdieron la fe en continuar por todo este desastroso año, ¡No se rindan que ya vienen tiempos mejores! (Y covers mejores).