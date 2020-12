No conforme con haberse coronado como el artista más escuchado de todo el 2020 en Spotify, y de haber lanzado tres álbumes inéditos en menos de 12 meses (llegando por primera vez a la cima de Billboard con un material en español); la súper estrella boricua, Bad Bunny, ahora incursionará en el mundo actoral, ¡y lo hará a lo grande! pues participará en una producción de Hollywood.

Bad Bunny se ha unido al elenco de la próxima película de acción Bullet Train protagonizada por Brad Pitt, informó Deadline el martes.

Dirigida por el cineasta de Hobbs & Shaw, David Leitch, a partir de un guión escrito por Zak Olkewicz, la película está basada en la novela japonesa Maria Beetle del exitoso autor Kotaro Isaka. El elenco de Bullet Train también incluye a Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka y Andrew Koji.

Además de su papel en Bullet Train, Benito también ha sido elegido para la próxima temporada de Narcos: México de Netflix; comenzando así su carrera actoral.

Recientemente, Bad Bunny lanzó por sorpresa su nuevo álbum, El Último Tour del Mundo, en noviembre pasado. Marca su tercer material del 2020, después de YHLQMDLG y Las Que No Iban a Salir. A principios de este mes, la estrella puertorriqueña interpretó “Te Deseo Lo Mejor” en The Late Late Show e hizo una breve entrevista con Corden, donde ofreció a los fanáticos una actualización sobre su salud después de dar positivo por Covid-19.

Me siento muy bien, gracias a Dios. Ya di negativo, así que estoy muy feliz. Pero me siento genial, me siento perfecto.

Bad Bunny vía The Late Late Show.