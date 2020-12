Sin lugar a dudas, dos de las agrupaciones más exitosas de los últimos tiempos, y que han marcado el gusto musical de toda una generación con su sofisticado indie rock son Arctic Monkeys y The Strokes, ambos conjuntos liderados por sus respectivos y notables frontman’s, Julian Casablancas y Alex Turner.

Quizás el sueño de muchos admiradores sería poder tener a ambos talentos, uno neoyorquino y el otro londinense en un mismo supergrupo, y para nuestra sorpresa, es una idea que también ha cruzado por la mente del intérprete de “Someday” y “Last Nite”.

Recientemente, Casablancas, ahora con 42 años de edad, le reveló a la publicación francesa Konbini que le gustaría unir a ambas agrupaciones en un nuevo proyecto musical; y también platicó un poco sobre la relación que lleva con Alex Turner tras bambalinas.

Lo conocí hace un tiempo, creo que fue cuando recién empezaba Arctic Monkeys. Nos vimos no hace mucho en París, después de nuestro concierto en el Olympia. En ese momento estábamos como, “¡hagamos algo juntos, hombre!” Como construir un “súper grupo”, bromeamos mucho sobre este tema. No he hablado con él desde entonces pero, habiendo dicho esto, somos buenos amigos, soy fan de él. Julian Casablancas vía Konbini.

Luego se le consultó sobre la posibilidad de una colaboración entre ambas bandas, a lo que Julian respondió:

¡Me encantaría, sería genial! Trabajar juntos en una pieza sería enriquecedor, el proceso de escritura; pero sí, estaría dispuesto a hacerlo. Me encanta trabajar con personas a las que respeto, y él es una de ellas. Julian Casablancas vía Konbini.

Recordemos que al igual que Casablancas; Alex Turner (8 años menor), también se ha declarado públicamente fan de The Strokes, e incluso, ha re-versionado temas del conjunto estadounidense como “Take It Or Leave It”, “Is This It” y “Reptilia”.

“Star Treatment”, uno de los últimos cortes inéditos de la banda originaria de Sheffield, Inglaterra, incluido en Tranquility Base Hotel & Casino (2018), versa lo siguiente: “I just wanted to be one of The Strokes, now look at the mess you made me make”.

¿Sucederá la máxima colaboración musical para los millennials? Habrá que esperar 🤞🏽.