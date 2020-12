Como probablemente algunos sabrán, The Office se encuentra a punto de abandonar el que fuera su hogar de transmisión durante mucho tiempo, Netflix (en los Estados Unidos), donde ha pasado años estableciéndose como una de las sitcoms televisivas más populares de todos los tiempos 😌.

Gracias a Netflix, The Office se ha vuelto aún más popular desde su conclusión en 2013; sin embargo, partir del próximo 1 de enero el show se transmitirá exclusivamente a través del streamer Peacock, donde tendrá su propio canal, además de una biblioteca completa de episodios estando disponible bajo la dinámica on demand.

La llegada de la comedia desarrollada por Greg Daniels a Peacock trae consigo un sin fin de nuevos features, que con toda seguridad deleitarán a los fanáticos. Se agregarán escenas eliminadas de algunos episodios, y habrá listas de reproducción llenas de grupos específicos de capítulos, que narran cosas como las bromas de Jim a Dwight. También habrá un canal estrictamente para The Office, que reproducirá episodios al azar en un bucle continuo.

Peacock ya tiene varios canales en funcionamiento, curando contenido temático como episodios de los años 80, crímenes, más comedias de situación y Salvados por la campana, por mencionar algunos. Ahora, The Office Zen se unirá a esa lista de canales.

A partir del 1 de enero, los fanáticos pueden simplemente encender The Office Zen y participar en un maratón de la amada comedia en el lugar de trabajo. No habrá que decidir qué episodio ver o si comenzar o no a seguir el programa desde el principio. Puedes ver The Office sin tener que pensar en ello.

La mejor parte de este cambio a Peacock es que el transmisor es más asequible que Netflix. De hecho, el nivel más bajo del servicio es totalmente gratuito, siempre y cuando estés dispuesto a ver anuncios.