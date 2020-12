Cuesta trabajo entender el inmenso esfuerzo que toma crear una obra artística tan delicada, tan compleja, tan detallada y tan inolvidable como lo es ‘Shrek‘, pero al parecer los encargados del Registro Nacional de Cine en EE.UU., por fin han comprendido épica obra que tuvieron en sus manos durante todos estos años y así, es como decidieron hacerla parte de esta prestigiada biblioteca.

Tal y como lo reporta Variety, el reporte anual de películas que entrarán al registro anunciado por la biblioteca del congreso, ha llegado con varios títulos que, naturalmente, merecen su lugar en la historia del cine norteamericano.

Entre las películas se encuentran varias joyas como “Batman: el caballero de la noche”, “Vaselina”, “The Blues Brothers”, “Lillies of the Field”, “The Hurt Locker”, “La Naranja Mecánica”, “The Joy Luck Club”, “The Man With the Golden Arm” pero definitivamente ninguna tan grande como ‘Shrek‘.

Quizás por la relevancia que ha tenido en la cultura popular digital de nuestros tiempos, ó sencillamente por el gigantesco éxito que todas y cada una de sus entregas han tenido en la pantalla grande, pero el hecho de que una película como Shrek entre a tal registro, representa un impacto en la cultura y creatividad popular en los últimos 10 años dentro de la población norteamericana, así que fuera de broma, sí tienen un peso gigante el que se le haya considerado e incluido en esto.