Stern Pinball, Inc. es una legendaria marca estadounidense que durante muchos años, se ha dedicado a diseñar, construir y distribuir mesas de pinball inspiradas en series, cómics, películas y demás elementos de la cultura popular.

Hoy, verdaderamente se han volado la barda para los fans de Led Zeppelin con el lanzamiento de una nueva serie de mesas cuyos diseños, características y canciones, co-existen en el increíble imaginario de la banda.

Los diseños están inspirados en el álbum debut de Zeppelin, en el ‘III‘ de 1970 y el famoso Icarus que tomaron como logo para su sello discográfico fundado en el ’74, ‘Swang Song Records‘.

Las mesas incluyen canciones como “Good Times Bad Times”, “Whole Lotta Love”, “The Song Remains The Same”, “Rock And Roll”, “Trampled Under Foot”, “Ramble On”, “Kashmir”, “Immigrant Song”, “Black Dog” y por supuesto, “Communication Breakdown”.

¿Quieren ver cómo funciona? ¡Chéquenlo por acá! El modelo normal tendrá un costo de $6,199 dólares, mientras que la versión Premium y edición limitada estarán en $7,799 y $9,199 dólares.