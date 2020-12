Sin lugar a dudas, todo el mundo tiene un lugar muy especial en su corazón para ese álbum que les sorprendió y que abrió las puertas de un nuevo universo musical ante ellos. Para la mente maestra detrás de Nine Inch Nails, Trent Reznor, ese álbum es Remain in Light de Talking Heads.

Muchos podrían suponer que la elección del compositor sería algo más oscuro, o tal vez incluso un guiño a antiguos compañeros de gira como David Bowie. En cambio, Reznor eligió un álbum que no entendió del todo al principio, pero que pronto llegó a amar y atesorar.

Reznor compartió su sentir en una reciente publicación para Vinyl Writers, asegurando que Remain in Light le abrió la mente mientras crecía en un pueblo rural, y elogió el material por incorporar tantos estilos diferentes.

Remain In Light se convirtió en un pilar definitorio para la trayectoria del conjunto liderado por David Byrne, y es ampliamente considerado como uno de los materiales decisivos de la década, incluso al haber sido lanzado justo al comienzo de la misma.

Reznor afirma que el LP lo iluminó y lo cambió brindándole algo de consuelo como músico durante su propio apogeo.

Remain In Light me enseñó eso. El disco me iluminó y me cambió. Me mostró lo que puede hacer la música, cómo se ven las estructuras de las canciones o cómo las partes de batería pueden interactuar con otras partes. Desde que comencé a hacer música, este maravilloso álbum ha sido algo que siempre puedo consultar. Lo bueno es que todavía se puede abordar el disco desde tantas direcciones diferentes sin perder sus acertijos.

Trent Reznor vía Vinyl Writers.