Por primera vez desde que el creador David Chase redujo abruptamente la pantalla a negro, ¡The Sopranos organizará una reunión familiar!

A través de The Hollywood Reporter, el 18 de diciembre, los miembros sobrevivientes del elenco se unirán en un evento en vivo de dos horas para leer un nuevo boceto de The Sopranos co-escrito por Chase y Terrence Winter. El proyecto beneficiará a Friends of Firefighters, organización sin fines de lucro que brinda servicios gratuitos de bienestar y asesoramiento sobre salud mental a los bomberos activos y jubilados del FDNY y sus familias.

Aunque el propio James Gandolfini falleció desafortunadamente en 2013, algunos de los nombres más importantes del programa regresarán para la recaudación de fondos, incluidos Edie Falco, Jamie-Lynn Sigler, Robert Iler, Michael Imperioli, Drea de Matteo, Steven Van Zandt, Maureen Van Zandt , Steve Buscemi, Lorraine Bracco, Vincent Pastore, Tim Van Patten y Steve Schirripa.

En un comunicado, Buscemi (quien interpretó al primo de Tony Soprano, Tony Blundetto), dijo:

Este ha sido un momento muy difícil para todos, pero especialmente para nuestros socorristas. Friends of Firefighters es un servicio de apoyo crucial para nuestros bomberos y espero reunirme con mis amigos para ayudar a crear conciencia y recaudar fondos para esta maravillosa organización.

Puedes donar y confirmar tu asistencia al evento de recaudación de fondos por aquí.

La reunión del elenco llega solo unos meses antes de The Many Saints of Newark, una pre-cuela de The Sopranos protagonizada por el hijo de Gandolfini, Michael Gandolfini. Está programada para estrenarse el próximo 12 de marzo de 2021.