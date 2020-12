Covers como “Watching The Wheels” (John Lennon), “You Don’t Know Nothing About Love” (Carl Hall), “Nothing Compares 2 U” (Prince), “Patience” (Guns N ‘Roses) entre muchos otros más, han sido compilados en un material que reúne los últimos trabajos que Chris Cornell realizó antes de fallecer.

Titulado “No One Sings Like You Anymore”, este álbum recupera una serie de covers que Cornell eligió personalmente para reversionar a su estilo y manera.

Originalmente, el álbum no se iba a llamar así, pero Vicky Cornell, viuda del cantante, decidió nombrarle así en honor a una frase entre ellos que surgió de sus primeros años de relación con Chris, en los que decía “Hay varios imitándome ahí afuera y la gente ni en cuenta”.

Ahora en tributo a esa broma y a la memoria de su fallecido esposo, Vicky decidió nombrarlo así para liberar un último material con todo el cariño que él le inyectó, y que ella aún le tiene.

Es muy emotivo y lo pueden escuchar por acá: