El fin de semana pasado, el líder de The Cure, Robert Smith, ofreció un emocionante set de tres canciones como parte de una transmisión en directo en beneficio de organizaciones humanitarias.

Smith participó en una gigantesca transmisión en vivo de 24 horas presentada por el comediante Robin Ince llamada Nine Lessons And Carols For Curious People. Ince dio la bienvenida a una variedad de nombres del mundo de la ciencia, la música y la comedia durante el evento de 24 horas que se organizó desde el King’s Place en Londres.

Participaron comediantes como Milton Jones, Josie Long, Richard Herring y Joel McHale, al igual que Charlotte Church y Tim Minchin, pero definitivamente, el espectáculo pre-grabado de Smith se robó todas las miradas.

Cosmic Shambles Network transmitió el evento, y todas las ganancias se donaron a las organizaciones benéficas Turn2Us, Doctors Without Borders, Mind y Kings Place Music Foundation; la transmisión actualmente ha recaudado más de £22,000 ($29,550 dólares).

La presentación vio a Smith interpretando “In Your House”, “M” y “Play For Today”, todos ellos pertenecientes a Seventeen Seconds (1980), segundo material discográfico en la carrera de The Cure. La sesión a distancia vio al músico actuando descalzo, acompañado por una caja de ritmos, desde lo que parece ser su estudio casero. Mira la sesión a continuación.