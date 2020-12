Después de mucho tiempo de permanecer en el baúl de los recuerdos, The White Stripes regresó este año a los titulares gracias al lanzamiento del primer álbum de grandes éxitos de la historia de icónico dúo de rock.

El nuevo disco Greatest Hits de The White Stripes llegó a todas las plataformas de streaming a principios de este mes, y justo en medio de la euforia por este lanzamiento, Jack y Meg White han sorprendido a todos sus fans con un lanzamiento más.

Se trata de un nuevo disco en vivo titulado Live At The 40 Watt (Benefitting Fair Fight), el cual fue grabado en septiembre de 1999 en el 40 Watt Club de Atenas, Georgia, en los EE. UU. ¡Una joya para todos los fans de The White Stripes!

Ahora, el nuevo disco en vivo de The White Stripes incluye once canciones en directo (a continuación podrás ver el tracklist completo) y ya está a la venta en Bandcamp, por solo $12 dólares. (unos $240 pesos mexicanos).

Cabe señalar que todas las ganancias del álbum serán destinadas a la organización Fair Fight Action, la cual se encarga de luchar por los derechos de los votantes en Georgia y Texas. ¡Date el nuevo álbum en vivo de The White Stripes a continuación!

Tracklist de Live At The 40 Watt (Benefitting Fair Fight) de The White Stripes

1. “Sugar Never Tasted So Good”

2. “Good To Me”

3. “Suzy Lee”

4. “Let’s Build A Home”

5. “Jolene”

6. “Astro”

7. “Jimmy The Exploder”

8. “Broken Bricks”

9. “I’m Bored”

10. “Slicker Drips”

11. “The Big Three Killed My Baby”