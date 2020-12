Una vez más los estudios Naughty Dogs pueden irse a las fiestas de año nuevo con celebraciones y grandes premios, ya que como era de esperarse, la segunda entrega del esperado ‘Last Of Us’ arrasó con las premiaciones para coronarse como el mejor juego del 2020.

Nombrado el mejor videojuego en dirección, narrativa, diseño de audio, accesibilidad y hasta mejor desempeño, ‘The Last Of Us Pt. II’ demostró que a pesar de que 2020 fue una cruda competencia gracias a releases como Final Fantasy VII Remake, Ghost Of Tsushima y Cyberpunk 2077, los años que dedicaron trabajando en este título rindieron frutos ya que verdaderamente lograron superar a su versión pasada con una historia tan poderosa como desafiante, que puso al mundo del gaming de cabeza en un debate entre el amor y el odio hacia Ellie y su evolución.

¿Quieren conocer al resto de los ganadores? Chequen la lista por acá y si no se han dado el juego, este diciembre es un buen momento para descargarlo y hacerlo.