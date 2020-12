Con el caótico 2020 a punto de culminar, algunas de las revistas y publicaciones más importantes del globo han comenzado a compartir sus conteos con las canciones, artistas y discos más relevantes del año; pues en materia musical, y a pesar de la desafortunada pandemia del Coronavirus, muchos creadores encontraron el momento perfecto para echar a volar su imaginación ofreciendo compilados, re-versiones, álbumes, sesiones en streaming y un sin fin de material audio-visual para que el aislamiento de este año fuera más llevadero.

Uno de los tabloides más prominentes y que año con año reúne lo mejor de la música es NME, la publicación inglesa que ya ha lanzado su listado definitivo con los 50 mejores discos del 2020, contemplando una multiplicidad de géneros que van desde el rock, pop, pasando por el hip hop, folk e indie; pero sorpresivamente, han hecho caso omiso al género que dominó el 2020: el reggaetón.

A pesar de que la música latina mostró un amplio poderío en contra del resto de los géneros internacionales durante el 2020, NME no cedió a las listas de popularidad y algo que llama poderosamente la atención es que no se incluyó ningún material de artistas latinoamericanos/hispanohablantes; y se ciñeron a su ya predecible y reconocido entusiasmo por el indie-rock.

A continuación te compartimos el Top 5 de los 50 mejores discos según NME durante el 2020. Puedes revisar el listado completo por aquí.

Producido por Rick Rubin, el álbum cuenta con muchos himnos independientes para satisfacer a los fanáticos que han estado en este viaje salvaje desde el principio (‘The Adults Are Talking’, ‘ Bad Decisions ‘,’ Why Are Sundays … ‘), pero también se aventuraron mucho, mucho más allá de su sonido característico. El extenso “At The Door” dirigido por sintetizadores y el “Brooklyn Bridge …” endeudado con la música disco, fueron destacados en particular, el primero un excelente ejemplo de la actuación vocal estelar y afilada de Casablancas. “The New Annormal” encontró a The Strokes reconectados, experimentando y mirando hacia el futuro.

vía NME.