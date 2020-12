La pandemia por el Coronavirus continúa haciendo estragos en el negocio del entretenimiento en vivo, y a esta altura, cuando se ha registrado un alza en el número de casos a nivel internacional (debido a la temporada de fin de año), el futuro de festivales y conciertos tal y como los conocíamos sigue siendo bastante incierto.

Es verdad que la reciente llegada y posterior aprobación de vacunas en contra del virus asiático ha abierto nuevas posibilidades en torno al regreso de concentraciones multitudinarias; y de ello habló recientemente Damon Albarn, en entrevista con El País.

El músico de 52 años de edad se unió a la dinámica de conciertos en línea el pasado fin de semana, ofreciendo un espectáculo virtual de proporciones épicas junto a Gorillaz, quienes tocaron su más reciente compilación inédita, Song Machine Season 1: Strange Timez, además de algunos clásicos de su discografía.

Es una forma de hacer algo, porque si no estaríamos parados en casa. Pero no hay nada que pueda reemplazar a un espectáculo en directo donde la gente interactúa .

Más adelante durante la charla, el también líder de Blur refutó las recientes declaraciones de Bruce Springsteen para la revista Rolling Stone, en donde el veterano del rock aseguró que conciertos y festivales podrían regresar hasta el 2022.

Con mucho más optimismo, Damon dijo:

No nos lo podemos permitir. Dos años parados, miles de jóvenes perdiéndose la experiencia del directo… No puede ser. Este verano vamos a tener música en directo y van a volver los festivales. Estoy seguro. Quizá él [Springsteen] no pueda hacerlo porque son 70.000 personas en una sola noche, pero los festivales y los conciertos de 10.000, 20.000… van a volver en verano.