Antes de que las redes sociales nos dieran acceso las 24 horas a nuestros artistas favoritos, los jóvenes del mundo querían todo el material que pudieran tener entre sus manos sobre sus artistas favoritos. Ya fueran recortes de entrevistas, tarjetas coleccionables, videos musicales o cintas de video para ver una y otra vez, lo querían todo.

The Cure, una banda que en 1984 se estaba haciendo de un nombre propio con su particular estilo pop- alternativo, quizo hacer las cosas de manera diferente. En lugar de filmar su mejor y más grande concierto en su ciudad natal; trasladaron a su equipo de filmación a Tokio y grabaron la presentación completa de su concierto en el Nakano Sun Plaza en Tokio, Japón, el 17 de octubre de 1984.

El video se tituló Live in Japan e inmortalizó el tercer y último concierto de la fugaz visita de The Cure a la tierra del sol naciente. La gira fue en apoyo a The Top (1984), quinto material de estudio de la banda a través de Fiction Records. La gira y el concierto fueron especiales, sobre todo por la increíble actuación, pero también, por lo difícil que fue obtener el VHS del show, tanto así, que las cintas rara vez se mencionan en algún documental de The Cure, sin importar cuán extenso sea.

Aunque la cinta ya no está disponible en Discogs, la compra más reciente vio el precio de transacción final en $499 dólares (poco más de $10 mil pesos). Sin embargo, hay una cinta de video similar en el sitio. Una compilación audiovisual llamada Tea Party, que fue la primera versión de lo que se convertiría en el video Staring at the Sea: The Images. Hay una copia de dicho compilado disponible en Discogs por $799 dólares (poco más de $16 mil pesos).

Live in Japan sigue siendo el primer producto de video lanzado por la banda y, por lo tanto, sigue siendo el primer video oficial en vivo que la banda también lanzó. Le seguiría The Cure in Orange, que se grabó en Francia pocos años después.

Aunque la interpretación completa ha estado dentro y fuera de YouTube durante algunos años, nunca había existido una carga de tan buena calidad. El que subió el video fue aparentemente el baterista recientemente fallecido de la banda, Andy Anderson, lo que definitivamente le agrega un peso nostálgico al concierto. La formación de aquella gira de The Cure en 1984 fue: Robert Smith, voz, guitarra, violín; Lol Tolhurst, teclados; Paul Thompson, guitarra, teclados, saxo; Phil Thornalley, bajo y Andy Anderson en la batería.