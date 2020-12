Tras haber liberado ‘Crystal Machete’ hace ya 4 años, Wes Borland, quien se ha definido así mismo musicalmente hablando como un creativo imparable, ha liberado la continuación de ese específico material de estudio y sí, es algo que se debe de escuchar.

Titulado ‘The Astral Hand’, este álbum en solitario de Borland se separa absolutamente por completo de la imagen que muchos tienen de su personaje popular como guitarrista de Limp Bizkit, ya que implemente elementos orquestales, sintéticos y una paleta sonora tan rica y diversa que en realidad, nos habla de un músico aparte de su banda “original” y de todo lo que sabíamos de él.

Conformado por 8-tracks, Borland, quien está consciente de que sus proyectos solistas son más un ejercicio personal que un verdadero intento por “superar” a su carrera como integrante de una banda, suena a libertad y experimentos sonoros que con el desarrollo de cada canción, avanza un pasito más adelante a la verdadera meta que el álbum se propone (cosa que revienta hace un crescendo con “In the Arms of Our Dimensional Fortress”, y aterriza en la suavidad de “Nachspiel”).

¡Escúchenlo por acá!