Greta Van Fleet ha estrenado un nuevo sencillo acompañado de un interesante clip realizado junto a Matthew Daniel Siskin, con motivo de su siguiente material de estudio que se titulará ‘The Battle at Garden’s Gate‘, y que llegará el 16 de abril del próximo año.

El sencillo se titula “Age of Machine” y en muchos aspectos, explora diferentes aristas relacionadas con el arte, la modernidad y muchos otros conceptos estéticos que han definido a la corriente cultural de nuestros tiempos pandémicos.

Sin embargo a nivel musical, la cosa sigue pareciendo sonar igual: Greta no teme a demostrar que son una banda 100% inspirada en Led Zeppelin e incluso se escuchan progresiones que nos remontan a discos como ‘Led Zeppelin II’ de 1969, así como el ‘Houses of the Holy‘ del ’73.

Pero vaya, les dejamos esa opinión a su juicio a pesar de que las redes sociales no se han dejado de hacer escuchar con chistes, memes y críticas. Porque por mucho que se pueda decir, la canción es buena: