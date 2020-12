No es ningún secreto que cuando los escritores ponen la pluma sobre el papel, o los dedos sobre el teclado, vierten algo de sí mismos en sus personajes que acaban saliendo al mundo.

Para el espectador casual, esta no siempre es una opción obvia y, a veces, ni siquiera es intencional para la persona que los creó. Sin embargo, en el caso de Christopher Nolan, algunos de sus personajes parecen vestirse y actuar sorprendentemente como él. Hablando con Josh Horowitz en el podcast Happy Sad Confused, el presentador le preguntó a Nolan sobre los personajes interpretados por Leonardo DiCaprio en Inception y Robert Pattinson en Tenet, quienes tienen un estilo que podría llamarse “Nolan-esque”.

Creo que hay una tendencia traviesa por parte de los actores de ver en los realizadores que, como escritor, en particular guionista / director, eres capaz de poner un poco de tí mismo en algo y luego construir sobre eso.

Nolan continuó hablando sobre trabajar con Hardy en la película, diciendo que cree que incluso ocho años después del lanzamiento de The Dark Knight Rises, el público no ha captado completamente el aprecio por la actuación de Hardy.

No hay una red de seguridad para ninguno de estos tipos y Tom, quiero decir, lo que hizo con ese personaje aún no se ha apreciado por completo. Es una actuación extraordinaria y realmente asombrosa. La voz, la relación entre solo ver los ojos y la frente. Tuvimos todas estas discusiones sobre la máscara y lo que revelaría y lo que no revelaría.