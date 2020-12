Por más increíble que parezca, han pasado ya 15 años desde que la joven agrupación de Sheffield, Inglaterra, Arctic Monkeys, irrumpió en la escena musical internacional destacándose gracias a su fresca propuesta y su hambre de éxito.

“I Bet You Look Good on the Dancefloor” fue el primer sencillo de la agrupación, incluido en Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, su álbum debut y que los catapultó al éxito de masas; sin embargo, el líder del conjunto, Alex Turner, nunca estuvo 100% cómodo con el corte y ya en aquellos años externaba su disgusto con The Guardian:

Es una canción de mierda. La letra es una basura. Raspé el fondo del cañón. Podría ser una gran composición. Pero odiaría ser conocido por ese tema porque es un poco… una mierda”. Alex Turner para The Guardian.

Recordemos que el líder de Arctic Monkeys se considera un ávido lector (incluso llegó a declarar que le apasiona la literatura latinoamericana, y que Gabriel García Márquez es uno de sus favoritos); y por tanto, no sentía que la composición de “I Bet You Look Good on the Dancefloor” estuviera en su nivel intelectual.

De cualquier manera, el sencillo se convirtió en un rotundo éxito. Debutó en el número uno en la lista de singles del Reino Unido el 23 de octubre de 2005 y sigue siendo una de las canciones más conocidas de la banda. Formó parte de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012, y se ubicó en el número 7 en la lista de NME de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.