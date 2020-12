Con el 2020 llegando a su final (por fin), diferentes medios especializados en música han comenzado sus conteos de fin de año para repasar desde los mejores lanzamientos hasta los mejores artistas.

La idea en sí es algo absurda; en un mundo tan globalizado y con tanto acceso a diferentes vertientes culturales así como grandes dosis de información, ¿quién realmente puede definir ó juzgar qué fue lo mejor del 2020?

Sin embargo, el ejercicio no debe morir y por ello, el trabajo del equipo editorial de Pitchfork mantiene su línea de pronunciar a los talentos que lejos de su éxito comercial, dejaron una huella en la cultura sonora contemporánea a través de sus más recientes lanzamientos.

Y naturalmente, el artista (aunque les duela) más influyente de nuestra época aparece en el listado. Sin embargo, no en la posición que sus fans esperarían: “el glorioso #01 para Bad Bunny”.

En cambio, Pitchfork decidió apostar por el increíble trabajo instrumental, los arreglos sonoros, el altísimo nivel de producción y la compleja composición del nuevo álbum de Fiona Apple (que si no lo escucharon, enserio se perdieron de una joya del 2020).

Para aquellos melancólicos, seguro les alegrará ver que con todo y pandemia, el increíble ‘Rough and Rowdy Ways’ de Bob Dylan, #39 en su amplia lista de discos y primero en tener canciones originales en 12 años.

¿Su posición? La número seis, pero vaya que a pesar de toda la situación pandémica, logró colocarse en el corazón de sus fans y naturalmente, en un relevante puesto en esta importante lista que si bien, no logra verdaderamente “valorar” lo mejor del año, sí tenemos que concederle que al menos almacena lo más relevante.

¡Chequen por acá la lista entera!

50. Mary Lattimore: Silver Ladders

49. Yaeji: What We Drew

48. Charli XCX: how i’m feeling now

47. Lil Baby: My Turn (Deluxe)

46. Burna Boy: Twice as Tall

45. Lyra Pramuk: Fountain

44. Freddie Gibbs / The Alchemist: Alfredo

43. Megan Thee Stallion: Good News

42. Kate NV: Room for the Moon

41. Rina Sawayama: SAWAYAMA

40. Arca: KiCk i

39. Dehd: Flower of Devotion

38. Duval Timothy: Help

37. Lomelda: Hannah

36. Special Interest: The Passion Of

35. Ka: Descendants of Cain

34. Dogleg: Melee

33. Beatrice Dillon: Workaround

32. Drakeo the Ruler: Thank You for Using GTL

31. The Soft Pink Truth: Shall We Go on Sinning So That Grace May Increase?

30. Bartees Strange: Live Forever

29. Taylor Swift: folklore

28. Chloe x Halle: Ungodly Hour

27. Kelly Lee Owens: Inner Song

26. Soccer Mommy: color theory

25. Nubya Garcia: Source

24. Grimes: Miss Anthropocene

23. Porridge Radio: Every Bad

22. KeiyaA: Forever, Ya Girl

21. Dua Lipa: Future Nostalgia

20. Fleet Foxes: Shore

19. Amaarae: The Angel You Don’t Know

18. Destroyer: Have We Met

17. Róisín Murphy: Róisín Machine

16. Run the Jewels: RTJ4

15. U.S. Girls: Heavy Light

14. Jay Electronica: Act II: The Patents of Nobility (The Turn)

13. The Microphones: Microphones in 2020

12. Lil Uzi Vert: Eternal Atake

11. Adrianne Lenker: songs / instrumentals

10. Bad Bunny: YHLQMDLG

9. Jessie Ware: What’s Your Pleasure?

8. Haim: Women in Music Pt. III

7. Yves Tumor: Heaven to a Tortured Mind

6. Bob Dylan: Rough and Rowdy Ways

5. Perfume Genius: Set My Heart on Fire Immediately

4. Phoebe Bridgers: Punisher

3. Moses Sumney: græ

2. Waxahatchee: Saint Cloud

1. Fiona Apple: Fetch the Bolt Cutters