El pasado 26 de noviembre, la súper estrella latina Bad Bunny lanzó El Último Tour del Mundo, su tercer material discográfico en menos de 12 meses, y que continua afianzando el poderío del puertorriqueño y de la música latina en todo el mundo.

Después de haberse coronado como el artista más escuchado de todo el 2020 en Spotify, el “conejo malo” no para de cosechar éxitos, y ahora, ha arrancado la semana (del 7 de diciembre) colocando a El Último Tour Del Mundo en la posición número 1 de la lista Billboard 200, marcando el primer álbum totalmente en español en llegar a la cima del codiciado conteo en sus 64 años de historia.

El material, que incluye colaboraciones con Rosalía, Jhay Cortez y ABRA, debuta con 116,000 unidades desplazadas, incluyendo 103,000 unidades equivalentes en transmisión (145.94 millones de reproducciones en plataformas digitales), 12,000 en ventas de álbumes y 1,000 en unidades de álbumes equivalentes a pistas.

El Ultimo Tour del Mundo se convierte en uno de los cuatro álbumes en español que han logrado entrar al Top 5 de Billboard 200 en toda su historia. Sigue a su propio YHLQMDLG en el No. 2 a principios de este año, Amar es Combatir de Mana en el No. 4 en 2006 y Fijación Oral Vol. 1 de Shakira en el No. 4 en 2005.

Otras entradas nuevas en el top 10 de esta semana en Billboard son Plastic Hearts de Miley Cyrus en el n. ° 2, obteniendo un total de 60,000 unidades de álbumes equivalentes, y Christmas de Michael Bublé en el n. ° 6, lo que significa la entrada de la temporada navideña a las listas de popularidad.