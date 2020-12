Este año se ha hablado mucho de la pandemia, la cuarentena, los conciertos en livestream y, por otro lado, de una nueva figura del rock que trae a todo Internet fascinado desde hace ya varios meses: Nandi Bushell.

Como seguramente lo sabrás, Nandi Bushell es una niña de 10 años que ganó mucha fama en YouTube gracias a sus explosivos e impresionantes covers de bandas como Queens of the Stone Age, Rage Against the Machine, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Audioslave, Foo Fighters y más.

De hecho, y para no hacer la historia muy larga, el talento de Nandi Bushell llegó a oídos del propio Dave Grohl (entre otros rockstars que ya le han mandaron sus elogios), con quien entabló una épica batalla a distancia, la cual terminó por ser concedida por el líder de Foo Fighters.

Bien, pues el día de hoy, Nandi Bushell está aprovechando su momentum con el estreno de su primera canción original titulada “Gods and Unicorns”; una pegajosa pieza de rock cargada de sintetizadores y mucha energía, en la cual Nandi toca cada uno de los instrumentos. ¡Escúchala a continuación!

Y como dicen por ahí, “talento hay, solo hace falta apoyarlo”, pero en el caso de Nandi Bushell, esta talentosa niña de 10 años ya cuenta con el apoyo de casi toda la comunidad del rock.