Es triste enterarnos de que una banda tan legendaria e importante como Belle And Sebastian, careció de la visión y cultura para poder apreciar la gigantesca oportunidad que se les presentó a los pies: formar parte del soundtrack de ‘Shrek‘.

Para ser honestos, en ese entonces Belle And sebastian venía saliendo de una ideología muy clavada en el “mantenerse misteriosos“. De hecho, en aquellos años la banda no tocaba en vivo, no daba entrevistas, no hacía apariciones públicas ni mantenía comunicación con sus fans de ninguna manera, así que pese a haber relajado todas esas “restricciones” que ellos mismos se impusieron, la idea de aparecer en una película que además era infantil, simplemente no se podía concebir.

Tal y como Stereogum reporta, la banda no tuvo arrepentimientos después y la producción en general no lo tomó a ofensa. De hecho, la ausencia de proyectos tan de culto como Belle And Sebastian fue lo que les permitió una apertura musical más relajada y divertida que, con los años, se convertiría en una firma característica de las películas de Shrek.

Sin embargo, todos sabemos que aún hay una canción y escena que nos hace llorar. No finjan, seamos cebollas y abramos capa por capa para recordar esta invaluable pieza sonora: