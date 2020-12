Tal y como lo prometieron el mes pasado, ya está disponible a través de plataformas digitales Live at the Royal Albert Hall, un concierto que, como su nombre lo indica, fue ofrecido por Arctic Monkeys y grabado durante la primavera del 2018 en la mítica sala londinense como parte de la gira en favor de Tranquility Base Hotel + Casino, el último álbum del conjunto inglés.

La banda liderada por Alex Turner ofreció un concierto inolvidable el pasado 7 de junio del 2018 en el famoso recinto, y el 100% de las ganancias obtenidas se destinaron a War Child UK, organización sin fines de lucro que trabaja con niños que han sido afectados por el horror de la guerra.

Al igual que en la primavera del 2018, y reforzando su genuina solidaridad con la causa; todo lo recaudado con el lanzamiento de Live at the Royal Albert Hall beneficiará a War Child UK, dado que la organización se enfrenta a un posible déficit de £2 millones en 2021 debido al impacto de la pandemia del Coronavirus.

Para permitirle a War Child U.K. reducir su déficit de financiación y continuar con su valioso trabajo, estamos felices de poder lanzar un álbum en vivo, grabado aquella noche en el Royal Albert Hall. Todas las ganancias irán directamente a la organización benéfica. Agradecemos a todos nuestros fans de antemano por su apoyo a este lanzamiento, y a su vez, por su apoyo a War Child U.K. Arctic Monkeys a través de un comunicado oficial.

Capturando el primer show de la banda en el Reino Unido en tres años, Live at The Royal Albert Hall presenta un set de 20 canciones que incluyó el debut en vivo de “Star Treatment” de Tranquility Base. Otros aspectos destacados contemplan la aparición del músico australiano Cameron Avery en “Four Out of Five”, “Tranquility Base Hotel + Casino” y “She Looks Like Fun”; además de éxitos como “RU Mine?”, “Brainstorm” y “I Bet You Look Good on the Dancefloor”.