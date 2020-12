Después de anunciar inicialmente su nuevo álbum, The Bitter Truth, allá por abril, Evanescence finalmente ha establecido una fecha de lanzamiento oficial para el LP. El primer disco con material inédito de la banda en casi 10 años llegará el próximo 26 de marzo. Antes de su lanzamiento, Evanescence ha presentado el cuarto sencillo del álbum, “Yeah Right”.

Si bien ha sido una larga espera para conocer la fecha de lanzamiento del álbum; sin duda alguna debido a la pandemia, la cantante Amy Lee y compañía no han perdido la oportunidad de lanzar nueva música durante los últimos meses. Evanescence ya ha ofrecido tres sencillos de The Bitter Truth: “Wasted On You”, “The Game Is Over” y “Use My Voice”.

Por su parte, “Yeah Right” es un tema de rock con un toque de industrial, ya que Amy Lee ofrece una visión autocínica de la experiencia de la banda en la industria de la música.

The Bitter Truth ya está disponible para pedidos anticipados en formatos digitales, CD y vinilo a través de la tienda de merchandising de la banda o Amazon. También está disponible un box set edición limitada que incluye un CD adicional, un diario, un póster y un casete de audio exclusivo de la realización de The Bitter Truth. Todos los pedidos anticipados incluirán descargas instantáneas de los primeros cuatro sencillos.

La noticia de la fecha de lanzamiento del álbum llega un día antes de la única presentación en directo de Evanescence de 2020, un evento en streaming que se estrenará el sábado (5 de diciembre) a las 15:00 horas (MEX). Las entradas para “Evanescence: A Live Session From Rock Falcon Studio” están disponibles por aquí.