¿Cuántas veces has escuchado la excusa “¡Ay! Es que yo juego con los controles invertidos, por eso me ganaste”? Ó peor aún, ¿cuántas veces no dijiste “va, va, invierte los controles y te doy la revancha nomás pa que veas que no son los controles, eres tú” y PUM! Efectivamente, una vez que invierten los controles son unos malditos genios en cualquier video juego?

Te ha pasado, no finjas que no. Pero no te preocupes que ahora la ciencia está de tu lado intentando entender por qué demonios hay gente que invierte los controles y en el proceso, pareciera entender el funcionamiento del mismo en otro nivel.

Tal y como lo reporta el periódico “The Guardian“, la doctora Jennifer Corbett y el doctor Jaap Munneke han invertido su tiempo en la pandemia para comenzar a dar los primeros pasos en el estudio de este bizarro efecto.

A través de una serie de estudios en el laboratorio de percepción visual ubicado en la Universidad de Brunel, los científicos desarrollaron una serie de exámenes psicométricos, visuales y responsivos en los usuarios que se prestaron para el experimento.

¿Y qué descubrieron? No es que alguien con los controles invertidos juegue “mejor” que tú, sino que en realidad, están acostumbrados a ver funcionar el videojuego de una forma “normal” en la que tú, que juegas con los controles normales, estableces un patrón de movimientos predecibles y sigues de 1 a 3 estrategias durante todo tu gameplay.

O sea, para ellos es fácil leerte porque ya se acostumbraron, mientras que para ti es casi imposible porque no tienes ni la menor idea de para dónde van, qué hacen ó para donde lo hacen.

Complejo, ¿cierto?