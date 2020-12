Las fiestas navideñas y de fin de año están ya a la vuelta de la esquina, y qué mejor regalo para esa alma metalera en tu familia que la nueva edición del Monopoly de Metallica.

La agrupación liderada por James Hetfield ha lanzado la segunda edición de su propio juego de mesa Monopoly justo a tiempo para las festividades. El tablero de la nueva edición refleja el calendario de giras de Metallica en 2013, cuando se convirtieron en la primera y única banda en actuar en los siete continentes.

El juego reemplazó hoteles y casas con arenas y estadios, y las fichas de jugador incluyen a Lady Justice, el ataúd Death Magnetic, la silla eléctrica Ride the Lightning, la cruz Master of Puppets, el inodoro Metal Up Your Ass y a Scary Guy.

El nuevo y emocionante Monopoly x Metallica ya está disponible a través del sitio oficial de la banda, y se vende por $39.99 dólares ($795 pesos) más gastos de envío.

En cuanto a los propios Metallica, el baterista Lars Ulrich reveló recientemente que el conjunto está profundamente sumergido en la escritura de un nuevo material discográfico. Tanto el guitarrista Kirk Hammett como el bajista Robert Trujillo llamaron al nuevo material “muy colaborativo“, y agregaron que tienen bastante música nueva por clasificar.