La majestuosidad de la a veces inclemente y a veces generosa Ciudad de México es celebrada por Adidas en United By Sneakers, una nueva colección de la marca alemana que reconoce las ciudades más importantes del mundo; y por supuesto, la CDMX, con sus más de 21 millones de habitantes no pudo pasar desapercibida, así que ha recibido su propia silueta homenaje.

Sin lugar a dudas, las calles, monumentos y gente de la Ciudad de México han servido como inspiración y hechizo para decenas de artistas, músicos y diseñadores, quienes entre el asfalto capitalino han encontrado inspiración para su creaciones, con algunos de ellos asentándose definitivamente en esta “ciudad bestia” .

Junto a otros importantes lugares como Los Ángeles, Seúl, Tokio, Munich o Beijing; Adidas incluye a la CDMX en United By Sneakers y lo hace a través del modelo NMD, que en esta ocasión se viste con los colores patrios.

El upper tejido adopta un canvas blanco, mientras que la media suela Boost, así como la lengüeta del par se colorean en verde, blanco y rojo. Como detalles adicionales, el talón incluye una cinta en la que se puede leer “Ciudad de México” y “La marca de las tres rayas“, ésta última, haciendo referencia a la traducción literal del slogan de Adidas.

Con una campaña publicitaria que homenajea algunos de los sitios de interés más populares de la ciudad; el modelo NMD CDMX x United By Sneakers estará disponible a partir del próximo 11 de diciembre a través de la adidas app, tiendas adidas Originals, tiendas adidas Performance seleccionadas, Lust, Laces, Taf, 99 Problems, Alive, Soul, Innvictus y Two Feet Under.