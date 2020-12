Después de más de 40 años de dedicar su vida al universo de Star Wars, George Lucas de repente decidió vender a una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos al monopólico Mickey Mouse.

Muchos cuestionaron la decisión; otros, hasta la fecha, la rechazan. Pero no importa cuántos hablemos u opinemos de su decisión: George Lucas decidió seguir un camino que muchos consideraron “obscuro“, pero en realidad más “gris” que otra cosa.

Recientemente a través de ‘The Star Wars Archives: 1999-2005‘, un libro escrito y publicado por el autor, Paul Duncan, una fuerte reflexión proveniente de Lucas es denotada como una de las frases más celebres del libro:

“En 2012 tenía 69 años, una hija, todas las ganas del mundo de verla crecer y la constante pregunta: “¿Quiero hacer esto el resto de mi vida?”



Sí, podía no haber vendido Star Wars y simplemente otorgarle el liderazgo de producción y dirección a otras personas, pero simplemente no pude.



¿Por qué? Porque eso no es un “retiro”. Soy un obsesivo de que los proyectos salgan bien e incluso en producciones en las que me había jurado “hacerme a un lado”, siempre estaba ahí en el set; todos los días, todo el día. Trabajando y supervisando.



Y eso, me tuve que preguntar si lo quería seguir haciendo el resto de mi vida ó quizás, valía la pena dejarle el mando a alguien más y poder disfrutar de lo que tenía: mi familia, mi salud, mis logros y en general, mi vida.



¿Me dolió? Hasta el alma, pero sencillamente era lo correcto. Lo mejor que podía hacer”.

George Lucas