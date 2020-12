Como ya es costumbre, mes con mes Netflix deshabita algunos de los títulos de su catálogo para darle paso a nuevos programas y diciembre 2020 no es la excepción; pues el último mes del año trae consigo numerosas películas y series de temporada, así como algunos clásicos de la pantalla grande para disfrutar en familia durante Navidad y Año Nuevo.

Tal y como sucedió con la salida de la saga Harry Potter en noviembre pasado (y que generó un poco de polémica en redes sociales), durante diciembre el gigante del entretenimiento quitó contenido que no le es propio y cuyos derechos de re-transmisión caducaron. La intención de la compañía es reemplazar los retiros con producciones originales, y no tener que depender de acuerdos con otras empresas.

Algunas de las partidas tienen que ver con la llegada de Disney+ a Latinoamérica. Spider-Man 3, por ejemplo, cuyos derechos están en manos de Sony, es una de las cintas favoritas que dejaron Netflix. Además, el documental sobre la princesa Diana, Lady Di: In her Own Words, también se fue durante el mes en curso.

Favoritas de la audiencia como Hancock, Entrevista con el Vampiro y En Busca de la Felicidad también salieron de la plataforma de streaming; pero sin lugar a dudas, una de las pérdidas que más resentirán los suscriptores de Netflix es la de la trilogía del Señor de los Anillos, cuyas tres partes abandonaron el inventario durante diciembre.

¡Así como lo escuchas! La épica fantasía dirigida por Peter Jackson abandonó el catálogo de Netflix durante este último mes del año y ahora solo vivirá en nuestra memoria 😞.

¡Que no se te pase! Checa a continuación todos los títulos descontinuados en Netflix durante diciembre 2020.