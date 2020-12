La Academia Ivors reveló anoche (1ro de diciembre) a los ganadores de la 14º edición de los premios Ivor Novello, que celebran nuevas obras excepcionales de compositores que escriben música clásica y jazz. Los ganadores fueron revelados como parte de una ceremonia de dos horas transmitida exclusivamente en BBC Radio 3, conducida por Kate Molleson y Tom Service.

Los premios se entregaron a once compositores en categorías que abarcan composiciones clásicas, de jazz y de arte sonoro, además de tres premios “Gift of The Academy“. Los once ganadores fueron comisionados por diferentes lugares u organizaciones, desde el Vortex Jazz Club hasta los BBC Proms. Seis de los ganadores de la categoría tienen 30 años o menos, lo que destaca la vitalidad y el talento de la escena musical del Reino Unido.

Por su parte, Jonny Greenwood, miembro de Radiohead, recibió el séptimo premio de la Academia en su trayectoria por la obra “Horror Vacui”, que le fue encargada por BBC Proms y debutada bajo la ejecución del violinista Daniel Pioro, la Orquesta Nacional de Gales de la BBC y el Conjunto juvenil Proms el pasado 10 de septiembre del 2019.

Los jueces sintieron que el trabajo era “atractivo, infinitamente fascinante y completamente original tanto en concepto como en realización”.