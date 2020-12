Malas noticias para los fanáticos de Friends y suscriptores de Netflix, pues la sitcom favorita de millones de usuarios saldría del catálogo del streamer antes de que finalice el año, de acuerdo a lo informado por medios como Today.com.

La salida de la popular serie noventera podrá no sorprender (aunque sí lastimar) a varios, pues ya en el pasado se había rumorado sobre los planes que tiene WarnerMedia para ella; y Netflix no forma parte de la jugada. Es por eso que la compañía no pudo retenerla.

En su lugar, las 10 icónicas temporadas de Friends se transmitirían a través de HBO Max, cuya llegada a Latinoamérica se producirá durante el primer semestre del 2021. La decisión entonces se torna lógica, luego de que se anunciara que la reunión de la mítica escuadra de amigos se producirá justamente en HBO.

Una noticia agridulce para aquellos quienes estaban acostumbrados a revivir sus capítulos favoritos de Friends a través de Netflix. La serie saldrá del catálogo a partir del 1ro de enero del 2021.