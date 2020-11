El pasado 5 de noviembre, System of A Down regresó con su primer par de canciones inéditas en más de una década, “Genocidal Humanoidz” y “Protect The Land, ambos tracks de carácter benéfico buscando apoyar a los compatriotas de la agrupación luego de que en septiembre pasado se desatara un conflicto territorial entre Armenia y Azerbaiyán.

El lanzamiento resultó en todo un éxito para SOAD (la agrupación reveló que han recaudado más de $600 mil dólares para la causa), y de manera paralela, impulsó el re-ingreso de la banda liderada por Serj Tankian a las listas de popularidad globales.

Hablando sobre su retorno a la escena mainstream y el desafío que representa incluir tintes políticos en sus composiciones; el propio Tankian dijo en entrevista para el canal virtual KSEE24 que la intención del grupo nunca ha sido vender música para las masas.

Les diré esto: Nunca hemos intentado atraer a una audiencia mayoritaria. Si lo hiciéramos, no estaríamos escribiendo el tipo de música que hicimos desde el primer día – muy a la izquierda, loca, cómica y mortalmente seria al mismo tiempo. Serj Tankian para KSEE24.

La música tiene muchos propósitos increíbles, desde hacernos sentir bien y entretenernos y todo eso, pero parte de la música a la que realmente presto atención es la que me lleva más allá y realmente desafía mis sentidos para encontrar la justicia y lograr cosas más allá del aspecto del entretenimiento. Esos son los artistas que realmente he apreciado lo largo de los años. Así que eso ha sido una gran parte de lo que hace System of A Down, no hace falta decirlo, y creo que nuestros fans lo aprecian”. Serj Tankian para KSEE24.

Una semana después de su lanzamiento, “Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz” aterrizaron en las posiciones No. 1 y No. 2, respectivamente, en la lista Hot Hard Rock Songs de Billboard. “Protect the Land” encabezó la lista con 2.7 millones de transmisiones en EE. UU. y 5,000 descargas vendidas; mientras que “Humanoidz” obtuvo 1.8 millones de transmisiones y 5,000 descargas.