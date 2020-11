Sin lugar a dudas, uno de los hábitos de colección más emocionantes y que despierta furor entre sus adeptos es el musical, con expertos de todas las regiones presumiendo sus flamantes colecciones físicas en esta era digital. Uno de estos melómanos que gusta del formato vintage de la música es Sir Elton John; por supuesto, quien recientemente reveló el impresionante número al que asciende su colección de vinilos y CDs.

Hablando con Goldmine a principios de mes, Elton John confesó que su enorme colección está almacenada directamente en su casa para facilitar el acceso, y que posee más de 130,000 CD’s y discos de vinilo.

En la sesión de preguntas y respuestas incluida en el artículo, el artista de 73 años de edad reveló que Secret Love/ The Deadwood Stage de Doris Day fue uno de los primeros discos que tuvo, y agregó que decidió vender su primera colección de vinilos en 1989/1990 para “recaudar dinero y establecer hasta la Fundación Elton John AIDS “.

Sobre el artículo más valioso o inusual que posee en su colección, Sir Elton confesó:

Una edición original del primer álbum de The Beatles (Please, Please Me) con la etiqueta negra y dorada de Parlophone.

Elton John para Goldmine.