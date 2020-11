Maurice LaMarche es una de las voces detrás de varios de los personajes que dieron vida a “Futurama“, serie creada por David Cohen & Matt Groening que de marzo del ’99 y hasta septiembre del 2013 se transmitió entre cadenas como Fox & Comedy Central, y que hasta la fecha es recordada como una de las obras maestras más divertidas y al mismo tiempo emotivas de toda la televisión.

Hoy, ese mismo actor ha declarado para SyFy Wire que el reboot de la serie podría ser posible “siempre y cuando Fox haga la oferta indicada”. ¿El problema? Durante las primeras cuatro temporadas de “Futurama“, los ejecutivos de Fox jamás apoyaron al show. Tanto así que por eso eventualmente se movió a Comedy Central.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y la serie ha demostrado haberse convertido en algo de culto, por lo que el famoso actor de voz que interpretara a Kif Kroker, Hedonismbot, Morbo, Dr. Perceptron, Lrrr y otros personajes más, dice que el crew entero de “Futurama” estaría dispuesto a regresar a sus puestos para generar un “necesario reboot” que bien podría tornarse en un súper éxito considerando el culto hacia la serie, y el encierro que vivimos por pandemia:

“Se lo tengo que dejar a los altos mandos correspondientes, pero sé que a todos nos encantaría hacer un regreso.



Lo hablamos, lo hablamos muchísimo. A todos nos encantaría no sólo regresar, sino crear cosas nuevas, formar parte de esto de una manera mejor hecha. No que la pasada no estuviera bien, sólo que ahora entendemos el alcance de un proyecto como Futurama y queremos más. Pero Fox tendría que hacer la propuesta correcta, ya veremos”.

Maurice LaMarche