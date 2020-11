Recientemente les platicamos sobre Suspect208, una nueva agrupación de rock conformada por Noah Weiland de 20 años, hijo del fallecido cantante de Stone Temple Pilots, Scott Weiland, el baterista London Hudson, hijo de 18 años del guitarrista de Guns & Roses, Slash, el bajista de 16 años Tye Trujillo, hijo del bajista de Metallica, Robert Trujillo, y el guitarrista de 18 años Niko Tsangaris.

A mediados de noviembre, el conjunto adolescente lanzó “Long Awaited”, su muy anticipado sencillo debut; y ahora aseguran que un nuevo EP está en camino.

La banda liderada por Weiland concedió una entrevista a la publicación australiana Wall Of Sound en donde hablaron sobre sus influencias musicales, al tiempo que aseguraron habrá mucha música nueva de Suspect208 durante los meses venideros.

Me encanta todo. De lo viejo a lo nuevo; del hard rock al indie. Personalmente, siempre me han inspirado los clásicos: Led Zeppelin, AC/DC, Jimi Hendrix, etc. Pero últimamente también he escuchado una amplia variedad de nueva música pop e indie como Dua Lipa, The Killers, y muchas otras que están sonando ahora mismo.

Noah Weiland para Wall Of Sound.