Tristes noticias para toda la comunidad de fans de Star Wars. El día de hoy se ha reportado el fallecimiento de David Prowse, actor inglés que dio vida a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, incluyendo las películas A New Hope, The Empire Strikes Back y The Return of the Jedi.

Dave Prowse: muere el actor que interpretó Darth Vader en la trilogía original de "Star Wars" https://t.co/NoAdqYucBk — BBC News Mundo (@bbcmundo) November 29, 2020

David Prowse, originario y criado en Bristol, Inglaterra, se desarrollo profesionalmente como fisicoculturista, y fue su imponente figura y forma física la que le mereció el papel del villano de Star Wars, aunque la voz, como todos lo sabemos, fue brindada por James Earl Jones.

Además de Star Wars, David Prowse apareció en más películas como El Santo, Casino Royale, Space 1999 y Doctor Who; se dice que antes de alanzar la fama, entabló amistad con figuras como Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno, mejor conocido como The Hulk.

Y aunque David Prowse alcanzó el reconocimiento mundial por su rol en Star Wars, también se le conoce por su participación en la serie de servicio público Green Cross Code Man, en la cual apareció desde 1975.

Descanse en paz David Prowse, y que la Fuerza le acompañe.