Sigiloso entre los nuevos éxitos de Netflix (como The Queen’s Gambit) se encuentra Si algo me pasa, los quiero, un estremecedor corto animado que habla sobre la tragedia de los tiroteos escolares en los Estados Unidos, y lo refleja a través de la poderosa historia muda de un par de afligidos padres.

Pese a que su estreno en Netflix se produjo el pasado 20 de noviembre, Si algo me pasa, los quiero tuvo su proyección debut el pasado 4 marzo en la United Talent Agency de Beverly Hills y desde entonces se ha reproducido en algunos otros festivales de cine.

Dirigido por Will McCormack y Michale Govier, el corto animado de 12 minutos refleja el trauma de una pareja, quienes, sin necesidad de diálogo alguno, revelan la pérdida inconmensurable que sufren luego del fallecimiento de su pequeña hija a manos de un tiroteo escolar.

Pese a que la trama no está inspirada en algún hecho en particular; se sabe que los realizadores del proyecto se pusieron en contacto con padres de víctimas de estos lamentables sucesos para entender y honrar su dolor, plasmándolo íntegramente en Si algo me pasa, los quiero.

Queríamos crear una elegía para estos padres que han lidiado con ese dolor que nadie debería tener que pasar. Will McCormack para Animation Scoop.

El trabajo, que hecha mano de la animación a blanco y negro, fue ganador en el IndieFEST Film Festival y en el WorldFest de Houston. También fue considerado el Mejor Cortometraje de Animación en el Festival de Cine de Omaha. Entre los críticos se perfila también para ser uno de los nominados para los premios Oscar 2021.