Sin lugar a dudas, uno de los actores más populares y queridos por las masas es Keanu Reeves, el histrión de 56 años de edad originario de Beirut, Líbano; cuya nada modesta fortuna ha sido revelada a través de una nueva entrada de la revista GQ España.

Luego de más de 35 años de sólida trayectoria, no resulta nada descabellado pensar que Keanu ha amasado una buena cantidad de dinero en su cuenta bancaria, y de acuerdo a GQ, la cifra se eleva hasta los $360 millones de dólares, la mayor parte de ellos obtenidos gracias a su labor en la trilogía de Matrix.

A finales de la década de los noventa, y después de haber interpretado algunos papeles de mediano alcance para la pantalla grande, la consagración y el éxito llegaron para Keanu cuando se le otorgó el papel de Neo/Thomas Anderson en Matrix, la primera de tres películas que entregara la saga original de sci-fi a cargo de las hermanas Wachowski. La cinta obtuvo una recaudación de $463 millones de dólares, y a sus compañeras nos les fue peor.

El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar de la vida y no estresarme incrementando mi cuenta bancaria. Regalo mucho y vivo de forma sencilla, sobre todo con una maleta en los hoteles. Todos sabemos que la buena salud es mucho más importante.

Keanu Reeves hablando sobre su fortuna para Hollywood.com en 2006.