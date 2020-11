El mítico líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ha declarado recientemente que contraer el Coronavirus sería extremadamente riesgoso para él debido a la endeble salud respiratoria que posee 😞.

La leyenda del rock, quien se ha estado recuperando de accidentes y varios episodios de enfermedad en los últimos años, dijo en una nueva entrevista para GQ que tener enfisema pulmonar lo coloca en un grupo demográfico particularmente vulnerable a la enfermedad.

El enfisema es un tipo de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) que implica daño a las paredes de los sacos de aire del pulmón, y el Coronavirus ataca precisamente al sistema respiratorio. Cuando se le preguntó sobre cómo estaba su salud de manera más general en este momento, Osbourne respondió:

Entonces, una noche, hace 18 meses, fui al baño en la oscuridad y simplemente caí al suelo. Le dije [a mi esposa]: “Sharon, estoy en el suelo”, y ella dijo: “¡Bueno, levántate entonces!”, pero no pude.

La cirugía que tuve me dejó sin palabras. Me rompí el cuello en un accidente de quad [en 2003] y cuando eso curó me apretó la columna vertebral, por lo que me estaban pasando todo tipo de cosas raras. Estaba en el escenario y de repente tenía un fuerte impacto en un lado de mi cuerpo.

Añadió que ser una persona mayor no ayuda mucho en esta era pandémica.

Una vez que tienes 70 años, las compuertas se abren y todo va cuesta abajo. Eso sí, me he salido con la mía durante mucho tiempo.

Para protegerse durante la pandemia, la estrella de rock dijo que está haciendo todo lo posible por mantenerse en casa, y si es necesario salir, ocupa el equipo protector necesario.

Si salgo, uso una máscara, pero no me gusta usar una máscara, así que no salgo mucho.

El productor de mi álbum [Andrew Watt] contrajo el virus. Lo llamaba todos los días y me decía que no podía dormir porque en cuanto se dormía dejaba de respirar. Ahora no es la misma persona … Es como cualquiera que haya tenido una experiencia cercana a la muerte: se ha vuelto un poco cuidadoso con la vida.

Ozzy Osbourne para GQ.