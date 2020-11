Sin lugar a dudas, uno de los histriones más populares e influyentes de las últimas décadas; y orgullosamente mexicano es el tapatío Gael García Bernal, cuya larga y sólida trayectoria ha sido recientemente reconocida por el rotativo estadounidense The New York Times al incluirlo en su lista de los 25 actores más grandes del siglo XXI (hasta ahora).

El protagonista de películas como Y Tu Mamá También o Amores Perros logró colocarse en el lugar número 25 del artículo 25 Greatest Actors of the 21st Century (So Far) gracias a su enorme compromiso con el mundo del séptimo arte, en donde no solo se ha desempeñado como actor, pues en años recientes también ha incursionado en el rubro de la dirección cinematográfica, siendo Chicuarotes (2019) su proyecto más exitoso hasta la fecha.

Cuando el thriller Amores Perros de Alejandro González Iñárritu y la road movie de Alfonso Cuarón, Y Tu Mamá También, se estrenaron en casas de arte estadounidenses con un año de diferencia, los golpes fueron sísmicos. Sus directores pronto corrieron hacia la fama internacional y también Gael García Bernal, su estrella compartida. Estaba dotado, sostenía la pantalla y tenía un rostro que seguías mirando, en parte porque, con sus ojos de ciervo y su mandíbula de linterna, fusionaba a la perfección los ideales de belleza femenina y masculina. The New York Times sobre la trayectoria de Gael García Bernal.

García Bernal, quien durante este 2020 se ha mantenido bastante al margen de su profesión (debido a la pandemia del Coronavirus), comparte el cuadro de honor del Times con algunos de los actores y actrices más reconocidos a nivel internacional, incluyendo a Denzel Washington, Isabelle Huppert, Daniel Day-Lewis, Keanu Reeves y Nicole Kidman (quienes conforman el Top 5, del primero al quinto lugar, respectivamente).

Puedes leer el artículo completo de The New York Times por aquí.