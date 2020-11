Bombay Bicycle Club, la aclamada banda inglesa de indie rock, ha anunciado un concierto especial en livestream el cual se realizará en diciembre próximo y aquí tenemos todos los detalles.

El próximo concierto en línea de Bombay Bicycle Club ocurrirá el próximo 15 de diciembre y no será un concierto cualquiera, ya que la banda londinense tocará completo su primer disco de estudio, el icónico I Had the Blues But I Shook Them Loose, lanzado en 2009.

Pero eso no es todo, la interpretación íntegra del álbum debut de Bombay Bicycle Club será transmitida desde los Konk Studios de Londres, Inglaterra, lugar donde el grupo grabó su elogiado álbum debut.

Además, el livestream será filmado por Dave Tree, cineasta encargado de dirigir el primer video de la historia de Bombay Bicycle Club para la canción “Evening/Morning”.

Los boletos digitales para el concierto en línea de Bombay Bicycle Club ya están disponibles por solo £5.50 libras esterlinas (algo así como $150 pesos mexicanos), y la transmisión iniciará el Martes 15 de diciembre a las 2:00 pm MEX.