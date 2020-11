Acorde a un listado reportado por Bloomberg en 2019, Elon Musk ha crecido su fortuna de una manera tan exponencial y acelerada, que en menos de 12 meses el CEO de Tesla y Space X, ha pasado de colocarse del No. 35 al No. 02 en el listado de las personas más adineradas del mundo.

Con un patrimonio de 128 millones de dólares, el polémico y excéntrico millonario que ha apostado por un desarrollo tecnológico más centrado en la aeronáutica –mismo que le ha hecho acreedor al apodo del “Tony Stark de la vida real”–, Musk se sitúa justo debajo de Jeff Bezos quien cómo les comentamos anteriormente en una nota pasada, se convirtió en la primera persona en obtener una fortuna de 200 billones de dólares, misma que ha bajado de un tiempo para acá por motivos de re-inversión y desarrollo de los distintos proyectos que el magnate posee alrededor del mundo.

Pero no se confundan, estar en el No. 01 no se merece ser tanto un motivo de “celebración“, ya que la única razón por la que Bill Gates no está figurando más en esta ardua competencia, es meramente porque debido a su grandísimo sistema de donaciones e importante grupo de proyectos altruista, su fortuna suele tener subidas y bajadas repentinas que justamente, lo tienen de arriba a abajo en esta clase de conteos.

Ahora la pregunta es: ¿cuánto tardará Musk en construirse un traje parecido al de Iron Man? Digo, la idea no es tan “imposible” si consideramos que el tipo mandó un automóvil a espacio simplemente porque “podía“.