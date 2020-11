Pese a que actualmente la oferta de servicios de transmisión es mucha y muy diversa (Disney+, Amazon Prime Video, HBO, Hulu), Netflix continúa conservando su lugar como la plataforma más destacada y lo reafirma nuevamente al anunciar su serie limitada más exitosa de todos los tiempos.

Estamos hablando por supuesto de The Queen’s Gambit, la mini-serie fenómeno protagonizada por Ana Taylor- Joy (The New Mutants) estrenada el pasado 23 de octubre y que hasta el momento ha sido vista en 62 millones de hogares en el mundo estableciendo un nuevo récord para la compañía como la serie de guión limitado más exitosa. Según informa Netflix, el programa de siete episodios se ubicó entre los 10 primeros lugares en 92 países y el número 1 en 63, incluidos Reino Unido, Argentina, Israel y Sudáfrica.

Basada en la novela homónima de Walter Tevis, la historia se centra en Beth Harmon (Ana Taylor- Joy) una huérfana y prodigio del ajedrez quien encuentra su lugar en el mundo a través del complicado juego de estrategia, al tiempo que lucha en contra de sus propios demonios y adicciones. Situada en la época de la Guerra Fría, la trama sigue la vida de Harmon desde los 8 hasta los 22 años de edad, cuando se convierte en campeona mundial de ajedrez.

Y es que además de representar un éxito rotundo para Netflix, The Queen’s Gambit también ha despertado un nuevo interés por el ajedrez fuera de la pantalla chica. Actualmente las búsquedas en Google sobre el tema se han duplicado; las consultas sobre juegos de ajedrez han crecido un 250% en eBay; y el número de nuevos jugadores en Chess.com se ha quintuplicado.

De momento el creador de la serie, Scott Frank, no ha dado ninguna declaración sobre una segunda parte de The Queen’s Gambit (dada su naturaleza de proyecto limitado), pero sin lugar a dudas es algo que la audiencia de Netflix agradecería con creces.