En 1981, la división de EMI en el Reino Unido cerró un trato con Universal Music Japón y Argentina, para liberar lo que eventualmente se convertiría en un release a nivel mundial del ‘Greatest Hits’ de Queen, mismo que almacenaría los mejores tracks de la banda incluyendo canciones como “Don’t Stop Me Now”, “We Will Rock You”, “We Are The Champions” y por supuesto, “Bohemian Rhapsody”.

El álbum logró no tan buena recepción en ese entonces; incluso, lo más que logró –para ser un álbum de Queen– fue llegar al puesto No. 11 del Billboard hasta 1982. Después de eso, ni siquiera los fans más apegados a la banda le dieron tanta importancia.

Sin embargo, hoy la historia ha cambiado mucho; quizás por el release de “Bohemian Rhapsody” en 2018, ó la consecuente actividad de músicos como Brian May en la música contemporánea, por fin el ‘Greatest Hits’ de Queen ha llegado a posicionarse entre los 10 álbums más escuchados de los Estados Unidos, obteniendo así un sólido No. 08 en el Billboard 200 en este mes de noviembre.

La noticia llega a través del sitio Loudwire, quienes han mantenido un registro muy preciso de todo lo que ocurre en el plano de ventas en los EE.UU., mismos que llegaron a un total de 36,000 unidades vendidas tan sólo del formato en vinilo, mismo que del 19 de noviembre para acá, alcanzó un incremento de sus ventas por 23,000 unidades que ayudaron a llegar a ese “36 mágico”, tal y como las estadísticas de Nielsen Music/MRC Data confirman.

¿Inesperado? No tanto. ¿Algo tardado? ¡Definitivamente! Pero bueno, honor a quien honor merece y por fin, Queen se encuentra en el lugar donde debió estar desde 1981.